شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف متبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا بين مصر والجبل الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود السفارة المصرية فى براج فى التوصل إلى اتفاق بين جمهورية مصر العربية ودولة الجبل الأسود يقضى بالاعتراف المتبادل بين البلدين بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 الصادرة عن وزارتي الصحة في البلدين.

هذا، وقد صرح السفير سعيد هندام، السفير المصري لدى جمهورية التشيك ودولة الجبل الاسود بأن هذا الاتفاق سيساهم بقدر كبير فى تسهيل حركة السفر بين البلدين، لا سيما وأنه يغطى كافة أنواع اللقاحات المستخدمة فى البلدين، وبذلك يساهم فى التيسير على الجالية المصرية المقيمة فى الجبل الأسود وتبادل الحركة السياحية بين البلدين.