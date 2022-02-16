شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس لكوبرى مشاة بشارع رمسيس الأحد المقبل بتكلفة 17 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة مفوضا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد المقبل، حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس، وذلك للحد من الحوادث، حيث أكدت الشركة المنفذة لمشروع كوبرى مشاه بشارع رمسيس، أن تدشين كوبرى المشاة، جاء استجابة لاستغاثة أهالى منطقة الضاهر بتوفير كوبرى مشاه لتقليل الحوادث، نظراً للتوسعات التى تقوم بها محافظة القاهرة في جميع الأحياء.

وأكد رئيس الشركة، أن تكلفة مشروع الكوبرى بشارع رمسيس 17 مليون جنيه، مشيدا بجهود ودعم محافظ القاهرة فى تسهيل لكافة العقبات استجابة لمطالب أهالى منطقة الضاهر.

وفي السياق ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد سعد عامر رئيس شركة القادسية لإنشاء عدد من كبارى المشاة داخل المحافظة تيسيرا على المواطنين وحرصا على أرواحهم.