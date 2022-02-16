شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب حادث اصطدام تريلا بـ9 سيارات بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 4 اشخاص بعدما صدمت تريلا 9 سيارات أعلي كوبرى أبو طالب بمدخل أبو الهول بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع الحطام بواسطة أوناش المرور.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أبو طالب بمدخل أبو الهول بمنطقة الهرم، يفيد بدهس سيارة نقل مسرعة لعدد من السيارات، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.