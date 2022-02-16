شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالطقس من مساء الجمعة للأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تغطية لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركته بأعمال القمة الأفريقية / الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إضافة إلى إعلان وزارة الصحة توفير وأدوية "مولنوبيرافير" المعالجة لكورونا بالصيدليات الحكومية، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في حالة الطقس من مساء الجمعة حتى الأحد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





ملك بلجيكا يشيد بدور مصر فى تحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلميةصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك فيليب رحب بالرئيس فى زيارته الأولى لبلجيكا، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى، مؤكداً حرص بلاده على تنميتها فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل الطفرة التنموية الملموسة التى تشهدها مصر.





الرئيس السيسى ورئيس المجلس الأوروبى يتوافقان على دعم التسوية السياسية فى ليبياصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "ميشيل" رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، مثمناً العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر، ومؤكداً في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به دولياً وإقليمياً.





رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لخطط توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصرأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، وكذا الصناعات المغذية لها؛ وذلك لمواكبة الاتجاه العالمى فى هذا الإطار، وهو ما يتطلب استكمال الجهود التى تم تنفيذها فى هذا الشأن بصورة مكثفة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.





مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول الموقف الوبائى لكورونا.. توافر 73.9 مليون جرعة لقاح تكفى 52 مليون مواطن.. الجرعة التعزيزية بعد 3 أشهر من الثانية لمن تخطى 65 سنة.. وأدوية "مولنوبيرافير" متوفرة بالصيدليات الحكوميةاستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.





وضع حجر الأساس لكوبرى مشاة بشارع رمسيس الأحد المقبل بتكلفة 17 مليون جنيهيضع اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة مفوضا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد المقبل، حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس، وذلك للحد من الحوادث، حيث أكدت الشركة المنفذة لمشروع كوبرى مشاه بشارع رمسيس، أن تدشين كوبرى المشاة، جاء استجابة لاستغاثة أهالى منطقة الضاهر بتوفير كوبرى مشاه لتقليل الحوادث، نظراً للتوسعات التى تقوم بها محافظة القاهرة في جميع الأحياء.





وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابقتوفى اليوم، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق، عن عمر يناهز الـ68 عاما، اثر تدهور حالته الصحية مؤخرا.





السجن 20 عاما لمحامية بتهمة تزوير إيصالات أمانة فى الغربيةعاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، محامية بالسجن 20 عاما فى قضيتي تزوير لكل جناية 10 سنوات، لقيامها بتزوير إيصالات أمانة بأسماء وتوقيع عدد من الأشخاص على خلاف الحقيقة.





استقالة وزيرى الدفاع والداخلية بالحكومة الكويتيةتقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية باستقالتهما، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبحسب صحيفة القبس فإن "كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى صباح الخالد".





أزمة أوكرانيا.. ماذا يدور فى عقل بايدن؟.. جو يحاول الهروب من تكرار سيناريو "ضم القرم".. يغازل الشعب الروسى بـ"الحرب العالمية".. وخبراء: نقص المعلومات حال دون التصدى لبوتين فى 2014.. وخيارات واشنطن الآن أفضلبخطوات حذرة يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته دعم الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، دون أن تقدم واشنطن تنازلات لصالح الروس، مدفوعاً في ذلك بميراث فشل يسعي لاجتنابه في تلك الساحة المتشابكة، حيث كان بايدن وأغلب أعضاء إدارته شهوداً علي الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2014، وضم شبه جزيرة القرم، خلال عملهم في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.





مارك زوكربيرج يطلق اسما جديدا لموظفى "فيس بوك"أخبر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، الموظفين أنه سيشار إليهم الآن باسم "Metamates" بعد أن أعادت الشركة تسمية نفسها من "فيس بوك" إلى "Meta" العام الماضى، وأعلن زوكربيرج التغيير فى اجتماع افتراضى مع الموظفين، ونشر لاحقا منشورا على "فيس بوك" ذكر المصطلح أيضا.





بلجيكا تقر العمل 4 أيام بالأسبوع وتجاهل الموظف لاتصالات المديرين خارج الدوامأقرت بلجيكا حزمة من قوانين العمل، تنص على العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا مع منح للموظف حق تجاهل الاتصالات بمختلف أشكالها المتعلقة بالعمل في غير ساعات الدوام.





قمر رجب يكتمل بدرا اليوم وفرصة مثالية لتصويره ورصده فى منظر بديعيرصد بسماء مصر والوطن العربي اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 القمر البدر لهذا الشهر وسيكون مشاهدا طوال الليل.





التقلبات الجوية قادمة.. الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار من مساء الجمعة حتى الأحد.. والسبت ذروة الموجة والأمطار متفاوتة الشدة تصل للسيول بسيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاءحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تتعرض لها البلاد الأيام المقبلة من مساء الجمعة وحتى الأحد تكون ذروتها السبت، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع انخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط رياح ملحوظ .





الهلال السوداني يعلن حضور 15 ألف مشجع فى مباراة الأهلي بدوري الأبطالأعلن الهلال السوداني، اليوم الأربعاء، عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، على حضور 15 ألف مشجع في مباراة الفريق ضد الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





شاهد لاعبى الزمالك أثناء التوجه للسفر إلى أنجولا من داخل الطائرة ..صوركشف الحساب الرسمي لنادى الزمالك عن صور لاعبى الفريق ونجومه أثناء توجههم إلى طائرة الفريق التى تنقلهم إلى انجولا لمباراة الفريق الثانية ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا.