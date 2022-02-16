شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إجراء 9 عمليات تشوهات عظام للأطفال بمستشفى الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه بالتزامن مع بدء تشغيل قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي؛ تم مناظرة عدة حالات تشوهات عظام الأطفال بالعيادة، وبعد تقييم الحالات وتجهيزها تم دخولها العمليات، حيث أُجريت 9 عمليات لإصلاح التشوهات لأطفال تراوحت أعمارهم ما بين 3 شهور إلى 12 سنة.

وأضافت الهيئة، أنه تنوعت العمليات ما بين "رد خلع خُلقي لمفصل الفخذ، حالتين إصلاح تشوه خارجي بعظام القدم، حالتين إصلاح تشوه بالطرفين السفليين نتيجة شلل دماغي، إصلاح تشوه خارجي بمفصل الركبة، إصلاح قدم مخلبية، إصلاح تشوه بالقدم نتيجة عيب خلقي بالنخاع الشوكي، إصلاح تشوه بالركبتين نتيجة مرض بلاونت.

وتابعت، أنه شارك في إجراء العمليات نخبة من أمهر الأطباء تضم كلًا من أ.د. مصطفى بركة، استشاري جراحة عظام الأطفال ومدرس جراحة العظام بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة عظام الأطفال، د. وسام الإسلام، رئيس قسم العظام بمستشفى الكرنك الدولي، وأخصائيي العظام بالمستشفى "د. عمرو أحمد، د. أحمد أبوالقاسم، د. ديفيد فوزي، د. أوليفر يسري، د. مصطفى أبو الحجاج، د. مجدي متواضع"، وأخصائيي التخدير بالمستشفى "د. محمود عبد الحارث، د. محمد الذوق"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز من المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الكرنك الدولي، لافتًا إلى أنه تضم الأقصر أكبر المستشفيات على مستوى الدولة، ومنها: مستشفى حورس التخصصي والأطفال التخصصي وإيزيس التخصصي والكرنك الدولي وغيرها من المجمعات الطبية الشمولية والمستشفيات المتخصصة، كما أنها تضم 59 مركز ووحدة طب أسرة.

وتابع السبكي، أنه تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبري في مختلف المجالات، ومن أهمها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا في هذا الصدد أن الأقصر أصبح لديها نظام صحي قوي وهو التأمين الصحي الشامل الذي أحدث تحول في القطاع الطبي يضاهي أكبر نظم الصحة العالمية.