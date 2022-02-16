شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع وفد البنك الدولي استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، لبحث استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (cop27) خلال العام الجاري.

تناول الاجتماع التعاون مع البنك الدولي في إعداد تقريرين حول تأثير التغيرات المناخية على المياه والزراعة تمهيدا لعرضهما على القمة، كما تناول اللقاء التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب والدعم الفني.

استعرض القصير الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل التكيف مع المناخ من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك المشروع القومي لتطوير نظم الري بالإضافة إلى استحداث أساليب جديدة للزراعة ومكافحة الآفات واستخدام الميكنة الحديثة في الحصاد وكذلك تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية ‏والتحول الرقمي وغيرها من الأمور التي تسهم في تقليل نسبة التلوث والانبعاثات الحرارية.

أكد القصير أيضا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في مجال سلامة الغذاء من أجل إنتاج غذاء صحى وآمن وخالي من المبيدات كما اعتمدت قطاع الزراعة من ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية.

‏من ناحيتها استعرضت "سليمان" مستجدات التقرير الذي يعده البنك الدولي بالتعاون مع 25 دولة من بينها مصر بشأن آثار التغيرات المناخية وسبل مكافحتها، مؤكدة أن البنك يدعم مشروعات قطاع الزراعة ويسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها للتأقلم مع التغيرات المناخية.