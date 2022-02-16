شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يُوقع عقدا لتأجير نادى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إنه فى إطار اتجاه المجلس خلال الفترة الجارية لتفعيل خُطة استثمارية لأصول الاتحاد على مستوى الجمهورية، لتنمية موارد صندوق المعاشات، وتحسين الخدمات المُقدمة للأعضاء، فقد وقع الاتحاد خلال اجتماعه أمس، الثلاثاء، عقدا لتأجير نادى اتحاد نقابات المهن الطبية بمدينة نصر، بقيمة إجمالية مليون و700 ألف جنيه سنويا.

وأوضح القاضى، أن النادى عانى من عجز مستمر بلغت قيمته نحو 8 ملايين و505 ألف جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية، أى منذ إنشائه وحتى العام الماضى، بواقع عجز حوالى 666 ألف جنيه حتى عام 2015، ونحو 960 ألف و744 ألف جنيه خلال عام 2016، ومليون و132 ألف جنيه خلال عام 2017، بالإضافة إلى مليون و544 ألف خلال عام 2018، ومليون و198 ألف جنيه عن عام 2019، لافتا إلى أن عام 2020 ارتفعت القيمة الإجمالية للعجز نحو 3 ملايين جنيه، بسبب جائحة كورونا.

وأشار أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أن الخُطة المقرر تطبيقها خلال الفترة المُقبلة فى نادى الاتحاد لتحويل تلك الخسائر إلى أرباح، -بخلاف عقد تأجيره- ستشمل تأجير الملعب الصغير، وإجراء منافذ لخدمات مُختلفة على كامل سور مقر النادى، مشيرا إلى أن النادى يُجرى خصم بقيمة 25 % لأعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" على الملاعب والخدمات.

وأضاف: أن ذلك يأتى فى ضوء أعمال اللجنة التى تم تشكيلها من مجلس الاتحاد بعضوية كل من: الدكتور يوسف حمزة، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، الدكتور أبو بكر القاضى، الدكتورمحمد شفيق، والدكتور عبد الناصر سنجاب، لتلقى طلبات إيجار النادى.

من ناحية أخرى، لفت الدكتور أبو بكر القاضى إلى أن الاتحاد بدأ اليوم الأربعاء، فى تجهيز وفرش 10 شقق مصيفية للأعضاء بمحافظة الأسكندرية، تمهيدا لبدء استقبال طلبات الأعضاء للحجز أول أبريل 2022.