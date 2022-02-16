السيسي يعرب عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الملك فيليب، ملك بلجيكا، بمقر القصر الملكي ببروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك فيليب رحب بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكداً حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر.

وأشاد الملك فيليب بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لحفاوة الاستقبال البلجيكي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر.