محافظ الإسكندرية: إنشاء منطقة صناعية و محلات ببشاير الخير بالتنسيق مع المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة رفع الوعي لدى المواطن بأهمية جهود الدولة في التصدي للعشوائيات وتوفير بدائل حضارية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن استكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي" نجع إسو، ونجع الألومنيوم" بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار.

وذكر طلب الإحاطة أنه تبين من عمليات الإخلاء عدم وجود استراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات بلغت ۹۰۰ مليون جنيه.

وأضاف "السجيني": "الأمر ليس مجرد فواتير انتخابية ونجاح فكرة بشاير الخير هو نجاح لثقافة مجتمعية مهمة وما يتم دفعه من أموال هي أرقام زهيدة والأهم هو مواجهة العشوائيات".

ورد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على ما تردد بشأن عدم تعويض بعض أصحاب المحال قائلا: "تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وبحث الأمر ومنطقة بشائر الخير ستشهد إنشاء منطقة صناعية ومحلات بشاير الخير بالتنسيق مع المحافظة والهيئة الهندسية وسيتم تعويض أصحاب المحال".

و قال المحافظ: "اتابع الأمر بشكل كامل وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية "الحصول على التعويضات يقترن بتقديم الإثباتات من أجل الحصول التعويضات".

وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب أحمد مهنى وعلي الدسوقي وعمر الغنيمي، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزة المردومة، خاصة وأنهما يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، مما يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور بها.

وقال النائب علي الدسوقي، أن حلم محور المحمودية طال انتظارة، لكننا كنا نأمل بحل مشكلة المرور في الإسكندرية ولم يؤدي ثمارة بالشكل الكامل، حتى أن المحافظ في نوة الإسكندرية الأولي لم يستطيع التحرك لساعات بسبب الإزدحام، والأهالي في وسط الاسكندرية لم يستطيعوا الذهاب إلي أعمالهم هذا اليوم، الأمر الذي يستوجب سرعة الانتهاء من الشوارع العريضة ومنها أبو سليمان والترعة المردومة.

ولفت النائب أحمد مهني، في استعراضه لطلب الإحاطة أن شارع الترعة المردومة يتجاوز عرضها 70 متر وذو اتجاهين، لكن يصعب مرور السيارات بها، لعدة أسباب في مقدمتها الرصيف المتهالك والزوايا المتعددة التي تخدم جميعها ما ولا يتعدى عدد الأفراد بكل منها في صلاة الجمعة 10 أفراد، وطالبنا عدة مرات بإعادة الرصف لكن الإشكالية في التمويل.

وشدد "مهني"، على أهمية إلغاء التكاتك التي تسير في الطريق من شارع مصطفي كامل وحتى القومية العربية دون حساب لأي أحد.

ولفت "مهني"، أن محور المحمودية كان حلم طال انتظاره، لكنه يخدم بشكل كبير لمن يتجه نحو المعمورة لكن وسط البلد لا ينوبه إلا "جثتين" ثلاثة، الأمر الذي علق عليه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيده أنه سبق وكان هناك خطأ تصميمي في كيرف أحد المحاور لدى النائب محمد الحسيني وتم حلها.

وقال "السجيني"، إنه يقف كثيرًا علة مسألة "الأرواح" تخيل لو حصل للمواطن شلل أو عجز ما، لأ أعرف صاحب القرار في هذا الشأن عارف ينام أزاي على المخدة، الموضوع قد أثير في المجلس السابق وتصورنا أنه تم حله وأكد النائب محمد اسماعيل، أنه لن يحل يتم حل المشكلة الا بالشوارع العريضة، مشددًا على أهمية وضع سلالم متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة.