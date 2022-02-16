أخبار مصر

تريلا تصطدم بـ٩ سيارات ودراجة نارية في الجيزة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد كوبري أبو طالب "أبو الهول" بالجيزة حادث تصادم تسبب في توقف الحركة المرورية، مساء الأربعاء.

تلقى اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالقرب من كوبري أبو الهول.

تبين بالفحص اصطدام سيارة نقل "تريلا" بنحو ٩ سيارات -غالبيتها ملاكي- إضافة إلى دراجة نارية بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

لم يسفر الحادث عن وفيات مسجلا ٤ إصابات طفيفة مع تهشم الجزء الخلفي لنحو ٤ سيارات ملاكي ومقدمة السيارة النقل.

مدير إدارة المرور دفع بأوناش إغاثة مدعومة بتعزيزات مرورية لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات لحين تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا