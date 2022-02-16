تعذيب وتعدي جنسي.. كيف أنقذت الشرطة سيدة القطامية من طليقها وعصابته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كانت تصرخ وتتألم من ويلات ما تعانيه من ضرب وتعذيب على يد 4 رجال بينهم طليقها داخل شقة بمنطقة المقطم.. ودون أن تشعر تلك السيدة وجدت الشرطة داخل الشقة لتنقذها من أيدي هؤلاء الجناة.

كانت دورية أمنية بدائرة قسم شرطة القطامية، اشتبهت في سيارة ملاكي بجوارها شخص يحمل حقيبة، وبسؤال قائدها قرر أنه يعمل بإحدى شركات التوصيل وأن شخص استدعاه لنقل بعض الأشياء من العقار محل الواقعة وبالصعود للعقار تم ضبط 4 أشخاص، وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة مُقيدة ومصابة بكدمات متفرقة بالجسد.

وبسؤال المصابة اتهمت المتهمين بالتعدي عليها وسرقتها، وأن المتهم الأول طليقها، وأضافت بأنها اختلفت مع طليقها على إجهاض الجنين بعد زواج لم يستمر شهر واحد.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.