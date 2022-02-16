حبس توفيق عكاشة 3 أشهر بقضية نفقة طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حضوريًا، بحبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

كانت محكمة الجنح أصدرت حكمًا غيابيًا في الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى "الدفع لا الحبس" المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180ألف جنيه

يشار إلى أنه ألقي القبض على عكاشة، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتم إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.