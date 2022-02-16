11 مصابا في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري المُتجه لمدينة ٦ أكتوبر مساء اليوم الأربعاء.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري في اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 11 شخصا وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج.

نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات