شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق وتشميع منزل تم تحويله لمصنع ملابس بدون إجراءات الحماية المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط منزل تم تحويله لمصنع ملابس يدار بدون ترخيص يحوي كميات كبيرة من الأقمشة والمنسوجات والمواد اللاصقة سريعة الاشتعال التي تمثل خطراً، وذلك بشارع بلال بن رباح المتفرع من شارع القومية العربية بحي الوراق، وذلك في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين وضبط المنشآت المخالفة التي تمثل خطراً على السلامه العامة.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق وبالتعاون مع شرطة المرافق بغلق وتشميع المصنع ومصادرة بعض محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لما يحويه المصنع من مواد تمثل خطورة علي المنطقة المحيطة به نظرا لعدم استيفاءه أي اشتراطات للحماية والسلامة المدنية والاشتراطات البيئية والصحية ويستخدم مواد سريعة الاشتعال وتمثل خطورة علي البيئة، إلي جانب استقبال محافظة الجيزة للعديد من شكاوي المواطنين بالمنطقة.