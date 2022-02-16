شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى ومحافظ الجيزة ينعيان المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- المستشار الجليل سعيد مرعي ،رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.
وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأربعاء : فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة، أدى دوره وواجبه الوطني على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته .
وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة المستشار الجليل سعيد مرعي ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وكل أعضاء الأسرة القضائية ، سائلًا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان " إنا لله و إنا إليه راجعون".
كما نعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء والعمل الدؤوب في سبيل الوطن.