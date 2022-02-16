شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تنعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي ببالغ الحزن و الأسى المستشار حسين مصطفي فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذي وفاته المنية اليوم سائلين المولي عز و جل أن يرحمه الله رحمه واسعة و أن يتغمده فسيح جناته و إنا لله و إنا إليه راجعون.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.