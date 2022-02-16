شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الكاثوليك يودعون الأنبا يوحنا بحضور ممثلين عن الأزهر وكنائس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الكنيسة القبطية الكاثوليكية الآن صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس وعدد من الأباء المطارنة والأساقفة بالكنائس المختلفة وأعضاء السينودس للكنيسة الكاثوليكية وراهبات قلب يسوع المسيح.

وتقام الصلوات وسط اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنظيم من فريق الكشافة بالكنيسة حيثيرتدي المصلين الكمامات ويحرصون على التباعد مسافة متر منعا للازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت مساء أمس، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسةالقبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.