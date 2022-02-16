شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: اتفقنا مع التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن المجلس جمع تبرعات لبناء مستشفى المهندسين فى مدينة بدر بتكلفة مليار و200 ألف جنيه، وتم جمع تبرعات 200 مليون جنيه، والفعلى منهم 600 ألف جنيه، مضيفا: "عندما توليت بدأنا بعمل دراسة جدوى لإنشاء المستشفى بعائد استثمارى 20% على الاقل، وتوصلنا إلى بناء المستشفى بـ290 مليون جنيه".

وأعلن ضاحى، خلال مؤتمره الانتخابى المنعقد بنادى المقاولون العرب بمدينة نصر، أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى من 20% لـ22 % ليتناسب عدد خريجى الهندسة مع الفرص الموجودة بسوق العمل.

وأضاف نقيب المهندسين، أنه تم إنشاء كونتر لتوظيف المهندسين حديثى التخرج بالنقابة، كما تم تقديم دورات تدريبية للمهندسين، وحصلنا على ألف منحة تدريبية من وزارة القوى العاملة.