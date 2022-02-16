هيئة الدواء تكشف خدمات المرحلة الأولى من مراكز الخدمة المتنقلة

‏‎وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات، وإمكانية متابعة مواعيدها، وأماكن تواجد السيارات عبر الدخول على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.

‏‎وأكدت الهيئة أن توفير تلك الخدمات يسهل ويسرع الإجراءات؛ مما يؤدي إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمات، ويسهم في إتاحة تقديم الخدمات بشكل سريع، والوصول إلى طالبي الخدمة الخاصة بالشهادات عبر مراكز الخدمات المتنقلة التي بدأت الهيئة في التعاقد عليها لتقديم الخدمة في كافة أرجاء الجمهورية.

‏‎يأتي ذلك في إطار توفير الدعم التكنولوجي والمعلوماتي من قبل هيئة الدواء المصرية؛ تيسيرا على السادة الصيادلة المتعاملين مع الهيئة، وتخفيفا للإجراءات، وتقليلا للوقت اللازم لأداء الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة.