تعرف على الدول المقرر تدريسها بمنهج الدراسات بالترم الثانى للشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - نبهت بعض المديريات التعليمية، علي موجهى مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى بالدول الثلاثة المختارة لتدريسها للشهادة الإعدادية، خلال الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه السبت المقبل 19 فبراير الجارى.

وأوضحت المديريات، أنه سيتم تدريس ثلاث دول وهى جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجهت المديريات التعليمية موجهي الدراسات الاجتماعية بالمديريات، بضرورة إبلاغ جميع معلمى الدراسات القائمين بتدريس المادة بالمرحلة الإعدادية بالدول الثلاثة المحددة للتدريس بالفصل الدراسى الثانى.

ويذكر أن غدا الخميس تنتهى إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آخر يوم فى إجازة نصف العام الدراسي الخميس 17 فبراير الجارى ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 19 فبراير الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم التنبيه على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، مع الحرص على شرح المنهج الدراسى الخاص بالترم الثانى.