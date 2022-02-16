شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى قنا.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالب وطالبة، حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالب، ومن حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين، ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى عددٍ من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اعتمدها بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه، حيث يتيح ”الخليج 365” نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.