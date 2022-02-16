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رئيس الوزراء: منظومة الاستيراد الجديدة هدفها تنظيم السوق وحماية الصناعة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على ما أثير مؤخرا حول المنظومة الجديدة للاستيراد، :"بعض الأقاويل أثيرت حول موضوع حوكمة منظومة الاستيراد.. مش ممكن يكون هدفنا إعاقة الصناعة  الوطنية، لكن الإجراءات هدفها تنظيم السوق بالتنسيق مع البنك المركزي".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى، أن هذه الإجراءات هدفها حماية وتعميق الصناعة، وضمان جودة المنتج وحماية الصناعة الوطنية، مؤكدا أن تفاصيل هذا الموضوع ستظهر خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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