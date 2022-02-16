شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منظومة الاستيراد الجديدة هدفها تنظيم السوق وحماية الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على ما أثير مؤخرا حول المنظومة الجديدة للاستيراد، :"بعض الأقاويل أثيرت حول موضوع حوكمة منظومة الاستيراد.. مش ممكن يكون هدفنا إعاقة الصناعة الوطنية، لكن الإجراءات هدفها تنظيم السوق بالتنسيق مع البنك المركزي".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى، أن هذه الإجراءات هدفها حماية وتعميق الصناعة، وضمان جودة المنتج وحماية الصناعة الوطنية، مؤكدا أن تفاصيل هذا الموضوع ستظهر خلال الفترة المقبلة.