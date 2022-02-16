وزارة الداخلية تنعى المستشار سعيد مرعى: كان رمزًا رفيعًا للعدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى تنعى وزارة الداخلية، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية سابقا.. والذي كان رمزًا رفيعًا للعدالة وقيمة عظيمة للقضاء المصري الشامخ راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته".

وتوفيَّ اليوم الأربعاء، المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية السابق، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرا.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بإحالة المستشار سعيد مرعي للمعاش نظرًا لظروفه الصحة، وتعيين المستشار بولس فهمي رئيس للمحكمة الدستورية اعتبارًا من 9 فبراير الجاري.

ولد المستشار سعيد مرعي في 30 أغسطس 1954، وحصل على ليسانس حقوق بتقدير "جيد جدًا" من جامعة القاهرة عام 1976، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير "جيد" بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1979 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة.

في عام 1977 عين المستشار "مرعي" مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة ثم مندوبًا بعد سنتين، وترقى إلى نائبًا بالمجلس عام 1980، وبمضي 4 سنوات عيّن مستشارًا مساعدًا (ب) بمجلس الدولة ثم انتقل للفئة (أ) بعد 5 سنوات.

بدأت مسيرة المستشار سعيد مرعي داخل المحكمة الدستورية منذ 5 يوليو 1990 بتعيينه مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة، ثم تولى رئاستها في سبتمبر 1999، وبعد ذلك عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 حتى تولى رئاسة المحكمة.

خلال مسيرته القضائية، عمل المستشار سعيد مرعي في عدة جهات منها هيئة مفوض الدولة، ومفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارات المالية والري والصحة والدفاع.

والتحق "مرعي" كذلك في عام 1986 للعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء.

وحصل رئيس المحكمة الدستورية في عام 1986 على منحة دراسية بالمعهد الدولي للإدارة بباريس ودورة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسي لمدة سنة.

وفي 24 أبريل من العام الماضي، انتخب المستشار سعيد مرعي، أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية لمدة أربع سنوات حتى عُين رئيسًا للدستورية في 14 يوليو 2019.

وكان مقرر أن تنتهي ولاية المستشار سعيد مرعي في رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 2024 ببلوغه سن السبعين، لكن صدر قرار جمهور بإحالته للمعاش لظروفه الصحية الطارئة مع إضافة عامين و4 أشهر متبقية بشكل استثنائي إلى خدمته، تقديرًا لعطائه.