تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام لـ19 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، تأجيل محاكمة" مدحت .ف" لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بدار السلام، بأن أوهم ضحاياه بمشروع كاذب وهو شقق سكنية تابعة لبنك التعمير والإسكان، لجلسة 19 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة ارتكب تزويرا في محررات أحدي شركات المساهمة والتي للدولة نصيب في مالها وهو إيصالات الإيداع النقدية المنسوب صدوره لبنك التعمير والاسكان وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ على غرار المحررات الصحيحة وحرز بياناته ومهره بتوقيع عزاه زورا الي المختصين بذلك الجهة وبصمه بختم مقلد نسبه زورا إليها واستعمل المحرر فيما زور من أجله مع علمه بذلك.

واضاف امر الإحالة، أن المتهم قلد ختم لاحدي شركات المساهمة والتي للدولة نصيب في مالها بأن بصم علي المحرر المزور موضوع الاتهام، وتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم هارون مصطفي واحمد محمود وعماد فواد وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بمشروع كاذب وهو تخصيص وحدات سكنية لهم تابعه لبنك التعمير والاسكان وتمكن من تلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية سالفة الذكر.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة المجني عليهم والذين أكدوا بإيهام المتهم لهم بتمكنه من تخصيص وحدات سكنية لهم تابعه لبنك التعمير والاسكان وتسلم مبالغ ماليه كمقدم حجز لتلك الوحدات وايد ادعاءه بإيصالات سداد اصطنعها ونسبها زورا الي تلك الجهة، كما شهد مصرفي وأخصائي حاسب آلي ببنك التعمير والاسكان بأن الايصالات المنسوبة إلى البنك مزوره وتحمل أختام مقلده لم تصدر منهم .

واكدت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة بمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن استيلاء المتهم على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم بوصفها كمقدم حجز وحدات سكنية ببنك التعمير والاسكان بعد أن أوعز إليهم قدرته على تخصيصها وسلمهم إيصالات مصطنعة نسبها زورا إلى الجهة السالفة.