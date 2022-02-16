أخبار مصر

ضبط مخدرات بقيمة 5 مليون جنيه في 3 محافظات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وأقراص الترمادول المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (كرموز – باب شرقي – ثان الرمل – ثان المنتزه) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما ( 5000 قرص لعقاري "التامول – ترامادول" – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
كما أثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وأسفرت الحملات عن ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما ( 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض" مطواة").
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا