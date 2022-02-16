ضبط مخدرات بقيمة 5 مليون جنيه في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وأقراص الترمادول المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (كرموز – باب شرقي – ثان الرمل – ثان المنتزه) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما ( 5000 قرص لعقاري "التامول – ترامادول" – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

كما أثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وأسفرت الحملات عن ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما ( 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض" مطواة").

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.