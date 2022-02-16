قلد الأختام الحكومية.. سقوط مزور المحررات الرسمية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

كانت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أقادت بقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات الرقم القومي بمهن مُعينة "على خلاف الحقيقة"، والتي يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومي بمستندات ثبوتية لاعتمادها، حيث يقوم المذكور باصطناعها وتزويرها عن طريق الاتفاق والمساعدة مع أصحاب الشأن نظير مبلغ مالي، وقد أمكن إيقاف إجراءات استخراج 7 بطاقات رقم قومي لــ 7 أشخاص " مُحددين " وبمخاطبة الجهات المنسوب لها صدور تلك المؤهلات إليها أفادت بعدم صحتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه ، وبحوزته (نماذج أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية "مزورة" –مجموعة من المستندات والمحررات المزورة المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية- هاتف محمول بفحصه تبين وجود محادثات بينه وبعض عملائه).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.