رئيس الوزراء: الشتاء هذا العام "غير مسبوق" وتسبب في تلف محاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشتاء هذا العام "غير مسبوق"، وهذا تسبب في تلف محاصيل مما أثر على زيادة سعرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وقال مدبولي: "أتابع الشواغل التي تحدث وحديث بعض المحللين عن الزيادة في الأسعار"، لافتا إلى أن العالم يشهد فترة مضطربة لم تحدث منذ 100 عام، مع وجود موجة تضخم عالمية، أصابت الدول المتقدمة التي لم تشهد تضخم 1%.

وأوضح أن 35% من التضخم في مصر يأتي من الخارج، السبب الرئيسي وجود طلب كبير، وأيضا تكلفة الشحن الذي زاد 3 أضعاف، وأسعار الوقود.

وتابع: "القلم الذي نستورده محسوب له تكلفة الشحن وكل حاجة، لما الشحن يزيد 3 مرات، يبقى سعره هيزيد، أيضا التغيرات المناخية، الشتاء اللي جه السنادي غير مسبوق، وهذا أدى إلى تلف محاصيل وبالتالي زيادة سعرها".