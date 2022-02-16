رغم ارتفاعها عالميًّا.. "التخطيط": انخفاض معدلات البطالة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بلغت 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنةً بالربع الثاني من العام المالي الماضي الذي حقق 2% في الربع الثاني و2.9% في الربع الثالث.

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تخطي معدلات النمو جميع التوقعات الدولية، والتي تتراوح بين 6.2 و6.5، والتي تتوقف على معدلات النمو بالربعَين الثالث والرابع، مؤكدةً أن كل القطاعات حققت معدلات نمو موجبة في الربع الثاني من العام المالي، ولم تحقق معدلات نمو سالبة، ومن بين القطاعات الرائدة في تحقيق النمو؛ قطاعات (الاتصالات- قناة السويس- الصناعة- السياحة- النقل والتخزين- التجارة- أنشطة عقارية).

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج، حيث كانت الصناعة وزنها النسبي مرتفعًا، والتجارة والزراعة والأنشطة العقارية والاستخراجات، وتحتل نسبة 60% من النمو، وأكثر القطاعات إسهاماً في الناتج.

وأضافت السعيد أن هناك انخفاضًا في معدلات البطالة، وكان هناك انخفاض شديد في معدلات البطالة بين الذكور، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة في الإناث، مؤكدة أن هناك انخفاضًا وسط ما يحدث في العالم من ارتفاع بمعدلات البطالة.

ونوهت وزيرة التخطيط بأن القطاعات التي أسهمت في التشغيل، كانت الزراعة من أكثر القطاعات، رغم أن هناك انخفاضًا نسبيًّا في تشغيل قطاع الزراعة وهذا مؤشر إيجابي، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والنقل والتخزين.