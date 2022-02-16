تحريك سعر الخبز وزيادة الأسعار.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من الموضوعات التي تتصدر الساحة السياسية والإقتصادية أبرزها تسعير رغيف الخبز، والتعدي على الأراضي الزراعية، وما حققته الحكومة من معدلات نمو في العام المالي الحالي.

ورد مدبولي على العديد من الأسئلة في هذا الشأن، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديد، عب الاجتماع الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء.

وينشر الخليج 365 أبرز ما جاء في المؤتمر، وذك على النحو التالي:

إزالات بمصر القديمة

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ أعمال إزالة العقارات والأنشطة التجارية بعدة مناطق بنطاق حي مصر القديمة، لصالح تنفيذ مشروعات قومية ترتبط بخطة الدولة نحو تطوير مناطق القاهرة لإعادة رونق العاصمة ومظهرها الحضاري.

معدلات النمو والبطالة

نسبة نمو الاقتصاد المصري في الربع الثاني من للعام المالي الحالي 8.3٪؜.

متوسط النمو في النصف الأول من للعام المالي الحالي هو 9٪.

العام الماضي كان العالم كله متأثر بكورونا، ونسبة النمو في نفس الفترة كانت أقل من 2 %.

متوقع أن نسبة النمو للعام المالي إلى 6% وهو رقم من أعلى معدلات النمو.

انخفاض نسبة البطالة عن الربع الأول وهذا يعني توفير مزيد من فرص العمل.

زيادة الأسعار

الناس بتتكلم على زيادة أسعار الوقود إننا استغلينا ماتشات أمم أفريقيا، وبنشوف التعليقات الكوميدية.

رفعنا أسعار البترول نحو 9%، في حين زاد عالميا بأكثر من 50 %، وهكذا الأمر في السكر والزيت.

الدولة لم تحمل كل شيئ على المواطن، مفيش دولة تقدر تستحمل كل الزيادات دي، بنحاول نشيل جزء والمواطن يشيل جزء.

رفعنا أسعار البنزين 25 قرشا في الجمعة الاولى من شهر فبراير، فيما كان يلعب المنتخب الوطني مباريات كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

التضخم.

أتابع الشواغل التي تحدث وحديث بعض المحللين عن الزيادة في الأسعار.

العالم يشهد فترة مضطربة لم تحدث منذ 100 عام، مع وجود موجة تضخم عالمية، أصابت الدول المتقدمة التي لم تشهد تضخم 1%.

التضخم في أمريكا وصل أكثر من 7%، وهذا لم يحدث من 40 سنة.

التضخم الآن 8%، وهو رقم يمثل عودة لمعدلات ما قبل كورونا، وهذا طبيعي، كانت مستهدفاتنا أن نحقق 7 %، بزيادة أو نقصان 2 %".

35% من التضخم في مصر يأتي من الخارج، السبب الرئيسي وجود طلب كبير، وأيضا تكلفة الشحن الذي زاد 3 أضعاف، وأسعار الوقود.

القلم الذي نستورده محسوب له تكلفة الشحن وكل حاجة، لما الشحن يزيد 3 مرات، يبقى سعره هيزيد، أيضا التغيرات المناخية، الشتاء اللي جه السنادي غير مسبوق، وهذا أدى إلى تلف محاصيل وبالتالي زيادة سعرها.

دولًا متقدمة شهدت نقصا في وجود السلع، وهذا لم يحدث في مصر

الزيادات في أي سلع بالخارج غصب عننا.

التعدي على الأراضي الزراعية

هدف الحكومة الرئيسي أن نصل للاكتفاء الذاتي في أغلب السلع التي نحتاجها.

كل المشروعات العملاقة ستضيف حجم أراضي عملاق خلال سنتين أو 3، عشان نقدر يكون عندنا مقاومة لمتغيرات عالمية.

كل ما كان عندنا اكتفاء ذاتي، هيقلل فاتورة الاستيراد: "هذا ينطبق على القمح"

المشروعات اللي بنعملها عشان نعمل نمو أسرع من الزيادة السكانية.

"عقاب شديد" للذين يتعدون على الأراضي الزراعية، لأنه يُجرم في حق الوطن: "مش هنلاقي نأكل".

إجراءات فورية وقانون لتجريم التعدي، بنعمله على وجه السرعة، هذه قضية أمن قومي

التعدي على الأراضي جريمة في حق ولادنا

تسعير الخبز

الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز، ونضع السيناريوهات والاحتمالات، قائلا: "هنتحرك هنتحرك".

هنشوف الفئات المهمشة ونشوف التأثير عليهم، وعند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز سنضمن عدم تضرر الفئات الأكثر فقرا

لازم يبقى فيه تحرك طفيف بشكل منتظم، عشان منجيش بعد 30 سنة نلاقي الدنيا خربت.

بنتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء كتير، وبندقق البيانات.