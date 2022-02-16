فيديو جراف.. إشادات دولية بنمو قطاع الطاقة المصري في افتتاح "إيجبس ٢٠٢٢"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فيديو جراف، بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من أعمال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس ٢٠٢٢"، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة".

وسلط الفيديو الضوء على الإشادات الدولية التي حظيت بها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "إيجبس ٢٠٢٢"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن نمو قطاع الطاقة المصري؛ حيث اتفق المشاركون على أن مصر باتت تلعب دورًا محوريًّا في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة.

وشهد المؤتمر حضور 11 وزيراً للبترول والطاقة بعدد من الدول، و19 رئيسًا لكبرى شركات البترول والطاقة العالمية، و8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى، وهي: منظمتا "أوبك"، و"أوابك"، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى غاز شرق المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، ومنتجو البترول الإفريقيون، ومنتدى الطاقة العالمي، ومرصد الطاقة للمتوسط.

وجاءت كلمة المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، على رأس الإشادات الدولية التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بعد أن أكد أن مصر قد حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى الجهود المصرية لتحقيق فائض كبير في إنتاج الكهرباء، وحسن استغلال احتياطاتها من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى في ذلك القطاع.

وسلَّط الفيديو الضوء على تصريحات جون دفتريوس، المذيع بقناة "CNN" الأمريكية، خلال إدارته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي تحدث خلالها عن مكانة مصر في المنطقة في ما يخص توزيع الطاقة، ووصفه الدور المصري في ذلك الإطار بـ"المحوري"؛ الأمر الذي اتفق حوله أيضًا رئيس شركة "دي إم جي إنيرجي" العالمية، كرستوفر هدسون، الذي أكد، خلال كلمته، أن مصر تلعب دورًا جوهريًّا في دعم قطاع الطاقة في منطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

يُذكر أن معرض "إيجبس 2022" يعد بمثابة أكبر تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط.

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