شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة، بمحافظة بورسعيد، ويشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف المصرية واهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل) وإكرام حفظته ودعم كل الجهود المخلصة في ذلك.

فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف (15) مسجدًا الجمعة القادمة، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه (582) مسجدًا، منها (495) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(87) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. حسن عمر – القبلية - المطرية

مديرية أوقاف الأقصر

2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا

3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا

مديرية أوقاف الفيوم

4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول

5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث

6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان

7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان

8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان

مديرية أوقاف البحيرة

9. الكبير قرية أبو النور - النوبارية

مديرية أوقاف البحر الأحمر

10. الزهراء- مدينة القصير

مديرية أوقاف المنوفية

11. الفتح – الماي – شبين الكوم

12. التوبة – البتانون – شبين الكوم

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

13. شهداء – عنك - الغرق

مديرية أوقاف أسيوط

14. ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح

مديرية أوقاف السويس

15. النور – الفرز – حي السويس