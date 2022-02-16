شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للإعاقة: جهود الرئيس السيسى ودعمه لقضايا ذوى الهمم ساهمت فى رفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

دار اللقاء الذي حضره اللواء مهندس هاني أحمد نبيه، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور أحمد أسامة البدوي، حول بحث سبل أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين من ناحية، ودور النواب في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى، خاصة بعد الجهود التي تتم حاليا على كافة المستويات لدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع دائرة العلاقات مع المجتمع المدني والشخصيات الطبيعية والقيادات المجتمعية لوضع قضايا الإعاقة في بؤرة اهتمام كافة الفئات، وتوجيه أنظار الهيئات والمؤسسات إلى ما يمكن أن يقدمونه لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ساهمت كثيرا في رفع الوعي المجتمعي بالأمر، و ستقود إلى نجاح سياسات المجلس الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مطالبهم وتمكين احتياجاتهم ودمجهم مجتمعيا من خلال التشريعات والقوانين وتأهيل المجتمع.*

ونوهت المشرف العام على المجلس أن النائبة سحر البزار، تتمتع بدور قيادي يؤهل إلى التعاون وتبادل المهارات، خاصة وأنها من الشخصيات النسوية الشبابية المؤثرة داخل الأوساط البرلمانية كونها أول مصرية تفوز بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، ولها خبرة واسعة في مجال التنمية والمجتمع المدني في مصر والصومال وليبيا وسوريا وكينيا، بالإضافة إلى خبراتها المكتسبة وقت عملها في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توظيف الشباب، وعملها كمستشار لوزيرة التضامن الاجتماعي.