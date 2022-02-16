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الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته بكاتدرائية مدينة نصر

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر. 

 

ويشارك فى صلوات التجنيز عدد من الأباء والمطارنة وراهبات قلب يسوع المسيح، حيث بدأت بالقداس الإلهى وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس

 

أقيمت مساء أمس، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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