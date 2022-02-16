شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته بكاتدرائية مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر.

ويشارك فى صلوات التجنيز عدد من الأباء والمطارنة وراهبات قلب يسوع المسيح، حيث بدأت بالقداس الإلهى وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أقيمت مساء أمس، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.