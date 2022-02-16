شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تؤكد استمرار معاشات فبراير لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ،استمرار صرف معاشات فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات فبراير من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كما وجهت الوزيرة بتيسير كافة الإجراءات خلاص صرف المعاشات مع ضرورة اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا