شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة 15 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة