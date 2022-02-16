شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا بعد 3 شهور من الثانية لمن تخطى 65 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائى لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار خلال التقرير إلى عدد من الإجراءات الجديدة التى تم اتخاذها بناء على مستجدات الحالة الوبائية محلياً ودولياً، موضحاً أنه شملت توفير الجرعة التعزيزية بعد ٣ شهور من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق 65 سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد ارسال الرسالة، وتوفير الادوية "مولنوبيرافير" فى الصيدليات الحكومية (الاسعاف، الشكاوى)، وكذا توفير اختبار الـ Rapid antigen test للمواطنين فى الصيدليات.

وفيما يتعلق بالحالة الإيجابية معملياً بدون أي أعراض، أوضح الوزير أنه ينتهى العزل الخاص بها بعد 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي طالما لم تظهر عليه أي أعراض خلال فترة الخمسة أيام، على أن يعود للعمل بعد انقضاء فترة العزل ولا يستلزم ذلك إجراء الفحوصات المعملية (Rapid Antigen Test, PCR ID NOW).