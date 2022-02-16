شكرا لقرائتكم خبر عن فترة عدم استقرار أمطار وانخفاض حرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل ، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- الأربعاء 16 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الخميس 17 فبراير: -

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

- اعتبارا من مساء الجمعة 18 فبراير وحتى صباح الأحد 20 فبراير ، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط رياح يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية

- الجمعة 18 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وسيناء تمتد خفيفة إلى الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- السبت 19 فبراير :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 20 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة