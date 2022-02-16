شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية للعام الدراسى 2021/ 2022، وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 89.4% وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 92.7%.

ويذكر بأن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 121 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بالصف الثالث الإعدادى "الشهادة الإعدادية" بمحافظة الدقهلية، أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات.

وينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اعتمدها بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه، حيث يتيح ”الخليج 365” نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.