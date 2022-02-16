شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إزالة عقارات وأنشطة تجارية بعدة مناطق لتنفيذ مشروعات قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ أعمال إزالة العقارات والأنشطة التجارية بعدة مناطق بنطاق حي مصر القديمة، لصالح تنفيذ مشروعات قومية ترتبط بخطة الدولة نحو تطوير مناطق القاهرة لإعادة رونق العاصمة ومظهرها الحضاري.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توطين الصناعة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الحضاري المميز.