شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أدوية "مولنوبيرافير" لمواجهة كورونا فى الصيدليات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار خلال التقرير إلى عدد من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بناء على مستجدات الحالة الوبائية محلياً ودولياً، موضحاً أنه شملت توفير الجرعة التعزيزية بعد ٣ شهور من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق ٦٥ سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد ارسال الرسالة، وتوفير الادوية "مولنوبيرافير" فى الصيدليات الحكومية (الاسعاف، الشكاوى)، وكذا توفير اختبار الـ Rapid antigen test للمواطنين فى الصيدليات.

وفيما يتعلق بالحالة الإيجابية معملياً بدون أي أعراض، أوضح الوزير أنه ينتهى العزل الخاص بها بعد 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي طالما لم تظهر عليه أي أعراض خلال فترة الخمسة أيام، على أن يعود للعمل بعد انقضاء فترة العزل ولا يستلزم ذلك إجراء الفحوصات المعملية (Rapid Antigen Test, PCR ID NOW) .

وعن الحالة الإيجابية معملياً والمصنفة بالحالة البسيطة، أشار الوزير إلى أنها تعالج بالمنزل، ويستمر العزل لمدة عشرة أيام بشرط أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، أما الحالة الإيجابية معملياً ومصنفة حالة أعراض متوسطة أو شديدة، فيستمر العزل لمدة عشرة أيام بشرط أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، وفي حالة انقضاء فترة الـ 10 أيام، واستمرار الأعراض؛ يستمر العزل حتى زوال الأعراض ومرور 3 أيام إضافية بدون أعراض.

وأضاف الوزير أن الإجراءات الجديدة تضمنت أيضاً تفعيل تطبيق Visit Egypt، وذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني Https://visitegypt.gov.eg، إلى جانب التعاقد لتوفير عقار "باكسلوفيد"، و"إيفوشيلد"، وتوفيره فى جميع المستشفيات الحكومية، وتوزيعه على مراكز علاج الأورام وزراعة الأعضاء كمرحلة أولي، على أن يتم توزيع المرحلة الثانية على مرضى الغسيل الكلوى، هذا فضلاً عن الانتاج المحلى لعقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا.