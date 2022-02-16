شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء كلية الإعلام بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وذلك فى إطار الحرص على تدعيم الجامعات بالتخصصات اللازمة لإثراء العملية التعليمية وتقليل الاغتراب.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، بتسوية عدد 30 منازعة بين الجهات الحكومية.