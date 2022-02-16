ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق مدعم بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون؛ لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم "استخراج 82 % " والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (1,450 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%).

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدي المدعم المضبوط بحوزته والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.