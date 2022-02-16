ضبط بدال تمويني استولى على السلع المدعمة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب بدال تمويني كائن بدائرة قسم شرطة الساحل؛ لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها في الاستيلاء على الحصص التموينية المُدعمة باستخدام الماكينة الخاصة بالمحـل ملكه، وحيازته سلع تموينية مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لتحقيق أرباح غير مشروعة كما عُثر بحوزته على (171 بطاقة تموينية – 40 كيلو جرام فول منتهى الصلاحية).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.