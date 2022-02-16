ضبط هارب من قضية قتل داخل شقة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص هارب من أحد السجون مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا والمقضي فيها بالسجن المؤبد مختبئا داخل شقة بالازبكية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا) هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضية "قتل"، بالاختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.