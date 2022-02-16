الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في حل لغز اختفاء سائق وتبين قيام لصين بقتله لسرقة سيارته بقليوب.

تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغا من سائق توك توك وسائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بغياب نجل الأول، كما أقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص ملك الثاني وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته، وعثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى أن وراء تغيبه شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، بمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة المشار إليها والتي يعمل عليها المتغيب وبيعها واقتسام ثمنها، وفي سبيل ذلك قام أحدهما باستدراج المجنى عليه بالسيارة واستقلها والآخر برفقته، وأثناء ذلك غافله أحدهما وقام بإلقاء كمية من مسحوق "الشطة" على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدي فأصيب بحالة إغماء وتولى الآخر قيادة السيارة وقاما بإلقائه بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما استخراج جثة المتغيبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.