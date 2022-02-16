القبض على لص ترك أموال مسروقة داخل مقهى في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لص لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام شخص بالتردد على أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه الخاصة به، وعقب انصرافه عثر صاحب المقهى المشار إليه على مبالغ مالية مخبأة بدورة المياه.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك المقهى محل الواقعة، مقيم بدائرة القسم وقدم (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية – المحلية" المعثور عليها داخل دورة المياه) بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بأسلوب "المفتاح المصطنع"، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقر بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات الوقائع على متطلباته الشخصية وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.