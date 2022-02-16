ضبط عاملين ينقبان عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين؛ لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بعقار سكني بمنطقة التبين.

تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام بـعـض الأشخاص بالتنقيـب عـن الأثـار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف قوة أمنية العقار المشار إليه وأمكن من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما "، وعُثر بداخله على (حفرة بعمق ۸ متر -أدوات تنقيب -۹ قطع من الحجارة "مختلفة الأحجام " عثرا عليها المتهمين أثناء الحفر)، وبعرضهما أمام رجال المباحث اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية، تولت النيابة التحقيقات.

جاء ذلك في استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.