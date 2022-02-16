ضبط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم 740 طربة حشيش وكيلو أفيون في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لاستهداف البؤر الإجرامية، وتمكنت من ضبط 10 عناصر إجرامية بمحافظة الإسكندرية، بحوزتهم 740 طربة لمخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر الأفيون، وقُدرت قيمتها المالية بحوالي 7مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدري الحشيش والأفيون متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومشاركة قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة استهدفت ضبط تلك العناصر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 عناصر إجرامية، بحوزتهم (740 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 104 كيلو جرام-كيلو جرام لمخدر الأفيون-بندقية خرطوش -عدد من الطلقات لذات العيار-مبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.