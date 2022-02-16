قُدرت بـ17,5مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب 2500 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب أحد العناصر الإجرامية 2500 طربة لمخدر الحشيش مخبأة داخل سيارة من شرق إلى غرب قناة السويس، وتُقدر المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 17,5مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا في نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما، واستخدام مخازن سرية بسيارة نقل لتهريبها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن السويس تم ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبالتفتيش عُثر على (2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام "مخفاة بمخازن سرية أسفل صندوق السيارة" -مبلغ مالي).

قُدرت القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة (17 مليون و500 ألف جنيه تقريباً).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.