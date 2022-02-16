مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وشمل التعديل المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المُعلمين بالأزهر الشريف، وكذا آلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، إلى جانب إجازة التعيين بمنصب "شيخ معهد" و "وكيل معهد"، بالمعاهد الابتدائية الأزهرية لحملة دبلوم المعلمين، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وتمت الموافقة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي.